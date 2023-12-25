منها رائحة اللوز.. زيوت عطرية طبيعية للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي

تتزايد في جميع أنحاء العالم وفقا للأطباء حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" الذي أصبحت أعراضه حاليا، كأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة.



ووفقا للأطباء، للوقاية في فصل الشتاء من العدوى الفيروسية التنفسية الحادة يفيد استنشاق روائح من الزيوت العطرية الطبيعية.

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ويشير الدكتور سيرغي تشوداكوف إلى أنه من بين هذه الروائح - الأوكالبتوس والكافور واللوز والورد والقرفة وإبرة الراعي وغيرها.

ووفقا له، يمكن باستخدام الزيوت الطيارة التأثير في جميع أعضاء وأنظمة جسم الإنسان، بما فيها لتحسين أداء القلب والأوعية الدموية باستخدام زيوت إكليل الجبل والريحان، وللجهاز العضلي الهيكلي - الأرز والصنوبر والخزامى، وللمعدة - الكزبرة والزنجبيل والشمر.

ويقول: "تكفي خمس دقائق لكي تدخل الزيوت الطيارة عبر الجهاز التنفسي إلى الجسم وتحفز جهاز المناعة".

ويجب من الأفضل في هذه الحالة استخدام أبخرة الزيوت الطيارة غير مرتبطة بالتسخين كما يحصل في مصابيح الرائحة.

ويحذر تشوداكوف من استخدام المنتجات الصناعية، لأنها لا تحتوي على خصائص مفيدة للجسم.

المصدر: فيستي. رو