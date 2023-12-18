الكشف عن سترة "ترسم نشاط القلب" قد تنقذ آلاف الأرواح!

ابتكر فريق من العلماء سترة تحتوي على 256 قطبا كهربائيا منفصلا، يمكن ارتداؤها عبر الصدر والظهر لالتقاط العديد من الإشارات الكهربائية من القلب.

وتتميز السترة بالقدرة على إنتاج صورة أكثر تفصيلا لنشاط القلب في خمس دقائق فقط، ما قد ينقذ الأرواح من خلال المساعدة في اكتشاف الأشخاص الذين يعانون من ضربات قلب سريعة بشكل خطير، وكذلك أولئك الذين يحتاجون إلى جهاز تنظيم ضربات القلب.

After Luton captain Tom Lockyer has cardiac arrest and collapses on the pitch, could this heart vest that maps electrical activity help save thousands of lives? https://t.co/C39japCsAKpic.twitter.com/aImyBuxQ3t — Daily Mail Online (@MailOnline) December 18, 2023

وفي المستقبل، يمكن استخدام السترة لرصد خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة لدى الشباب الأصحاء.

وأظهر الباحثون أن هذه التكنولوجيا يمكنها اكتشاف اضطرابات ضربات القلب الكهربائية لدى الأشخاص الأصحاء، ولكن لم يتم استخدامها بعد للتنبؤ بذلك.

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وتم استخدام السترة، التي مولتها مؤسسة القلب البريطانية وتُستخدم بالفعل للبحث في بعض مستشفيات لندن، بنجاح على 800 مريض، ولكن لم يتم اختبارها بعد على جميع الأنواع المختلفة لمرض القلب.

وحاليا، تُستخدم لرسم خريطة لقلوب الأشخاص الذين يعانون من حالات وراثية مثل اعتلال عضلة القلب الضخامي، ولإظهار الفرق في ضربات القلب بين الشباب وكبار السن.

ويعتقد الباحثون أنه يمكن أن تساعد أيضا الأشخاص الذين يعانون من الشكل الأكثر شيوعا لعدم انتظام ضربات القلب، والذي يسمى الرجفان الأذيني، الذي قد يؤدي لخطر الإصابة بسكتة دماغية.

وقال الدكتور غابي كابتور، من جامعة كوليدج لندن والمستشفى الملكي المجاني في لندن، الذي اخترع السترة: "يمكن أن تكون هذه السترة سريعة وبأسعار معقولة، ما يساعد على إنقاذ الآلاف من الأرواح من خلال تحديد الأشخاص المعرضين لخطر ضربات القلب التي تهدد حياتهم".

وحتى الآن، كان رسم خرائط تفصيلية للنشاط الكهربائي للقلب نادرا، حيث يتطلب إما إدخال قسطرة في القلب، أو أجهزة باهظة الثمن تستخدم لمرة واحدة مع الماسحات الضوئية المقطعية، وبالتالي إنتاج الإشعاع.

المصدر: ديلي ميل