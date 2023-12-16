ما هي الوصفة الأفضل لعمر صحي طويل؟

اتضح أن أفضل وصفة لإطالة العمر هي ممارسة النشاط البدني الذي يجمع بين تمارين القوة والتمارين الهوائية مختلفة الشدة.





وتشير الدكتورة كسينيا يروسلانوفا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، مديرة مختبر شيخوخة القلب والأوعية الدموية التابع للمركز الروسي لدراسات الشيخوخة، في تقريرها الذي قدمته إلى المؤتمر الدولي الثالث المنعقد في موسكو "إدارة الشيخوخة. الطب لعمر صحي طويل" إلى أن النشاط البدني يحمي من "القاتلين الرئيسيين" للإنسان المعاصر - أمراض القلب والأوعية الدموية ومختلف أنواع السرطان.

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ووفقا لها هذا ما أثبتته دراسة علمية شارك فيها أكثر من 500 ألف متطوع أعمارهم 20-70 عاما.

وتقول: "لقد ثبت أنه عند ممارسة الرياضة، يتم إفراز الهرمونات التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية ونوعية الحياة. لذلك، ينصح الأطباء المرضى الذين يعانون من الاكتئاب بإدراج التمارين البدنية في خطة العلاج الخاصة بهم".

وبالإضافة إلى ذلك تخفض التمارين الرياضية خطر ارتفاع مستوى ضغط الدم وتصلب الشرايين وتحسن النوم وبنية العظام وتخفض مستوى القلق وخطر الإصابة بالكآبة والخرف.

وتشير الطبيبة في نفس الوقت، إلى أن تمارين القوة مفيدة حتى لكبار السن، مع أن الأطباء كانوا سابقا ينصحون بتجنبها بعد الستين من العمر. ولكن ينصحون حاليا بممارستها مرتين في الأسبوع مع مراعاة الخصائص الشخصية وقواعد السلامة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"