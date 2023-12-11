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حالات عدوى "مثيرة للقلق" في المستشفيات الأوكرانية

الصحة

حالات عدوى
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ذكرت صحيفة "التلغراف"، أن حالات العدوى بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي يتم اكتشافها بشكل متزايد بين جنود القوات الأوكرانية في المستشفيات أصبحت تشكل تهديدا "مثيرا للقلق".

وذكرت الصحيفة نقلا عن تقرير جديد أن "أطباء مركز الصحة العامة الأوكراني قاموا بتحليل البيانات من ثلاثة مستشفيات إقليمية".

وأضافت: "أظهر تقريرهم أن حوالي 60% من المرضى الذين تم فحصهم كانوا مصابين بفيروس مقاوم للكاربابينيمات، وهي فئة من مضادات الحيوية عالية الفعالية، ومن بين 353 مريضا شملهم الاستطلاع، وجد أن 14% منهم أصيبوا بالعدوى في أثناء وجودهم في المستشفى".

وأوضحت الصحيفة: "ارتفعت معدلات حالات الإصابة بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، كما أن ارتفاع العدوى في أنظمة الرعاية الصحية في أوكرانيا كان بمثابة أزمة عاجلة يجب معالجتها على الفور".

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المصدر: RT + "التلغراف"

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