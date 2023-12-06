كيف تؤثر الكيمياء الحيوية للجسم في كفاءة وظائفه؟

أوضحت الدكتورة أولغا إيفانوفنا أخصائية الطب الوقائي وإعادة التأهيل، كيف تؤثر الكيمياء الحيوية للجسم في الكفاءة والإنتاجية.

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وتقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "يمكن أن تكون أسباب انخفاض الطاقة مختلفة: سوء التغذية، والإجهاد، ونمط الحياة الخامل. وغالبا ما يظهر الإرهاق بسبب مشكلات النوم - فالأشخاص الذين يعانون من الأرق ومتلازمة النوم غير الكافي تنخفض لديهم مؤشرات الإنتاجية والكفاءة".

وتشير الأخصائية إلى أن اللامبالاة والتعب الشديد هما نتيجة خلل في الميتوكوندريا. الميتوكوندريا هي المسؤولة عن أداء ونشاط الجسم وإنتاج ATP (حمض الأدينوزين ثلاثي الفوسفوريك) وهو مصدر للطاقة.

وتقول: "لمساعدة الجسم لكي يكون سليما وفعالا، يجب على الشخص تناول حمض ألفا ليبويك، وإل-كارنيتين، والمغنيسيوم، وفيتامينات ب، وأوميغا 3".

وتشير الطبيبة إلى أن النقص الحاد في بعض العناصر الغذائية يتطلب التدخل السريع من قبل الطبيب. وبناء على توصياته، يمكن للشخص البدء في تناول المكملات الغذائية اللازمة.

المصدر: Gazeta.Ru