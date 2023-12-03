خبير: لا يمكن معالجة جميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية عن طريق زرع نخاع العظم

وفقا للدكتور أليكسي كازوس كبير الخبراء بوزارة الصحة في مجال علاج الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، لا يمكن استخدام زراعة نخاع العظم في علاج جميع المصابين.

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ويقول الأخصائي في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "لدينا عددا من حالات الشفاء [من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية]، بشكل مشروط، بالطبع. وذلك باستخدام طريقة زرع الخلايا، نفس الخلايا التي بها خلل - غياب مستقبل CCR5. يوجد عدد قليل مثل هؤلاء المرضى - في حالة مرض الدم، نخاع العظام، يتم زرع هذه الخلايا وبالتالي علاج ليس فقط المرض الأساسي، ولكن أيضا عدوى فيروس نقص المناعة البشرية. ولكن عدد هؤلاء المرضى قليل. التكنولوجيا موجودة، ولكنها مكلفة للغاية، حيث تتطلب البحث عن متبرع، لذلك عمليا لا يمكن استخدامها كعلاج جماعي".

ووفقا له، بناء على هذه الخبرة يمكن البحث عن طرق جديدة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، وفي الواقع هذا ما تقوم به الفرق العلمية في مختلف بلدان العالم.

ويشير الأخصائي إلى أنه لم يبتكر لقاح مضاد بفيروس نقص المناعة البشرية إلى الان، لأن منظومة المناعة "تتأخر" ولا تعمل ضد هذا الفيروس.

المصدر: تاس