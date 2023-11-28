فرنسا تفرض قيودا على التدخين في بعض الأماكن العامة

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو، أن بلاده ستفرض حظرا على التدخين على الشواطئ والمتنزهات كجزء من برنامجها لمكافحة التدخين للفترة 2023-2027.

وخلال مؤتمر صحفي بثته قناة BFMTV التلفزيونية قال الوزير:" سيتم توسيع مناطق حظر التدخين لتشمل الشواطئ والمتنزهات والغابات والمناطق القريبة من الأماكن العامة".

وأشار روسو إلى أن نسبة الوفيات في البلاد ارتفعت بسبب التدخين، وبسبب هذه العادة يموت 75 ألف شخص في فرنسا كل عام.

وأعرب الوزير عن طموحه بظهور "جيل غير مدخن" في البلاد بحلول عام 2030، موضحا أنه يتعين على تقديم مبادرات تشريعية لتطبيع الحياة بدون سجائر مع بداية عام 2024.

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ولم يستبعد روسو فرض غرامات جديدة على منتجات التبغ في فرنسا، وقال إن :"علبة السجائر التي يبلغ ثمنها 11 يورو حاليا سيزداد سعرها ليصل إلى 12 يورو بحلول عام 2025، وسيزاد هذا السعر إلى 13 يورو عام 2026".

المصدر: إزفيستيا