كشف فريق من خبراء جامعة بورتسموث، طريقة لاستعادة النشاط بعد ليلة بلا نوم، تتضمن تحسين وظائف المخ بممارسة التمارين الرياضية لمدة 20 دقيقة.

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وتشير مجلة Physiology & Behavior إلى أن 24 شخصا شاركوا في تجربتين (12 في كل تجربة)، ركز الباحثون في التجربة الأولى على تحديد تأثير قلة النوم في القدرات المعرفية، وفي الثانية، تأثير ليلة كاملة بلا نوم وما يصاحبها من نقص الأكسجة.

سمح للمشاركين في التجربة الأولى، بالنوم لمدة لا تزيد عن خمس ساعات في الليلة لمدة ثلاثة أيام. كان الباحثون يكلفونهم كل صباح بسبع مهام لإكمالها أثناء الراحة ثم بعد ركوب الدراجة. طُلب من جميع المشاركين تقييم مزاجهم ويقظتهم قبل إكمال المهام.

واتضح أن الحرمان البسيط من النوم ثلاث ليالي متتالية أثر في القدرات المعرفية لدى المشاركين بدرجات متفاوتة. ويفسر العلماء ذلك بالقول إن بعض الناس أكثر مقاومة للحرمان الخفيف إلى المتوسط من النوم . ومع ذلك، أدت التمارين متوسطة الشدة إلى تحسين أداء المهام لدى جميع الأشخاص.

أما المشاركون في التجربة الثانية فقد أمضوا ليلة كاملة من دون نوم ، وبعدها وضعوا في غرفة منخفضة الأكسجين. ولكن على الرغم ذلك حفزت التمارين الرياضية الوظائف الإدراكية لديهم.

ويخطط الباحثون إجراء تجارب جديدة في هذا المجال لتحديد الآليات التي تساعد على ذلك.

المصدر: لينتا. رو