العلماء يكتشفون في اللحوم والألبان مادة تساعد في علاج السرطان

اكتشف العلماء من جامعة "شيكاغو" فوائد غير متوقعة للأحماض الدهنية الموجودة في الحليب ولحوم الأبقار والأغنام.

واتضح أن حمض ترانسفاكسينيك (TVA) يمكن أن يكون مساعدا جيدا في علاج السرطان، لأنه يساعد الخلايا التائية المناعية على اختراق الأورام وقتل الخلايا السرطانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الذين يخضعون للعلاج المناعي ضد السرطان يستجيبون بشكل أفضل للعلاج إذا كانت لديهم مستويات أعلى من TVA في الدم.

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وقال دكتور الفلسفة جينغ تشين وأستاذ الطب جانيت دافيسون رولي في جامعة "شيكاغو": "هناك العديد من الدراسات التي تحاول فك العلاقة بين النظام الغذائي والصحة. ومن الصعب للغاية فهم الآليات بسبب التنوع الكبير في الأطعمة التي يتناولها الناس. ولكن إذا ركزنا فقط على المواد الغذائية والأيضات التي يتم الحصول عليها من الغذاء، فإننا نبدأ في إدراك كيفية تأثيرها على علم وظائف الأعضاء وعلم الأمراض. ومن خلال التركيز على المواد الغذائية التي يمكن أن تنشط استجابات الخلايا التائية، وجدنا مادة تعزز المناعة المضادة للأورام".

ومن خلال التجارب العملية اختبر العلماء فرضيتهم حول فوائد الأحماض الدهنية في اللحوم والحليب في علاج أورام سرطان الجلد وخلايا سرطان القولون لدى الفئران. وتبيّن أن تلك الحيوانات التي تلقت مكملا غذائيا على شكل حمض الترانسفيكنيك (TVA) استجابت للعلاج بشكل أفضل من المجموعة التي لم تتلقى.

وتشير الدراسة إلى أنه يمكن استخدام حمض TVA كمكمل غذائي لمختلف علاجات السرطان القائمة على الخلايا التائية. مع أنها تلاحظ أن المقصود هنا ليس تناول المزيد من الحليب أو اللحوم، بل توصيل المادة المفيدة لجسم الإنسان بشكل فعال على شكل مكمل مفيد.

ويخطط العلماء لإنشاء مكتبة من العناصر الغذائية المنتشرة في الدم لفهم آثارها على المناعة، وعمليات بيولوجية أخرى مثل الشيخوخة.

المصدر: تاس