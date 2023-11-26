نصائح طبية بعدم تناول حبوب منومة قبل استشارة الطبيب

وفقا للدكتور مكسيم سوتورمين أخصائي طب الأعصاب، لا ينصح بتناول الحبوب المنومة لعلاج الأرق قبل استشارة الطبيب، بسبب آثارها الجانبية السلبية على الجسم.

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ويشير الطبيب في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه لمكافحة اضطرابات النوم ذاتيا، يجب التخلي عن الكحول والكافيين والنيكوتين، وعدم تناول الطعام قبل النوم، ومحاولة النوم والاستيقاظ كل يوم في نفس الوقت، والتخلي عن القيلولة أثناء النهار، وممارسة النشاط البدني.

ويقول: "إذا لم تساعد هذه التدابير الأولية، فيمكن تجربة بعض العلاجات العشبية، مثل شاي الأعشاب. وإذا لم تساعد جميع الطرق المذكورة أعلاه، فيجب على الشخص الذهاب إلى الطبيب، وعدم محاولة علاج المشكلة ذاتيا. لأن العديد من الحبوب المنومة لها تأثير تراكمي وآثار جانبية يمكن أن تحفز آثارا سلبية على خلفية أمراض أخرى في الجسم".

ويحدد الطبيب سببين لاضطرابات النوم: الأرق يمكن أن يكون ناجما عن أسباب خارجية تتعلق بنمط حياة الشخص، ونظامه الغذائي وعاداته السيئة، والإجهاد، والعمل في وقت متأخر، واستخدام بعض الأدوية، مثل حبوب منع الحمل. والسبب الثاني قد يكون عوامل تسبب اضطرابات النوم.

ويقول: "هناك أمراض تسبب اضطراب النوم، وهذه أمراض نفسية مختلفة، مثلا مرض الزهايمر يعطل النوم، الاكتئاب، أمراض الدورة الدموية، اضطرابات الغدد الصماء مثلا، مشكلات في الغدة الدرقية. أمراض الجهاز الهضمي المختلفة. ومشكلات في المسالك البولية، مثل التهاب البروستات، الذي يسبب استيقاظ الرجال في كثير من الأحيان أثناء النوم الليلي، وبطبيعة الحال، يضطرب النوم إذا حدث ذلك عدة ليال متتالية أو أسابيع أو أشهر".

المصدر: نوفوستي