"القطط الآلية".. لتقديم خدمات مميزة في مستشفيات موسكو

بدأت بعض مستشفيات مدينة موسكو، باختبار روبوتات جديدة تساعد في تقديم الخدمات للأطباء والمرضى.

وحول الموضوع قالت نائب محافظ موسكو، أناستاسيا راكوفا:"بدأنا باختبار روبوتات جديدة في 3 مستشفيات في المدينة، هذه الروبوتات ستقدم المساعدة للأطباء والمرضى وزوار المنشآت الطبية، أطلقنا على هذه الروبوتات لقب (القطط الآلية) بسبب مظهرها الخارجي، إذ زودت بشاشات تشبه وجوه القطط".

وأضافت:"بدأت الروبوتات بتقديم الخدمات للمرضى والأطباء، يمكنها تقديم العديد من الخدمات، مثل توصيل الطعام والإمدادات الطبية، ومرافقة المرضى داخل المستشفيات إلى المصعد أو غرف الاستراحة على سبيل المثال، وعلى طول الطريق سيقدم الروبوت النصائح المفيدة حول مواضيع الحفاظ على الصحة وما إلى ذلك، ترحب هذه الروبوتات بالموظفين في المستشفيات أيضا وتساعدهم على التركيز في أداء واجباتهم الطبية".

وأشارت راكوفا إلى أن الروبوتات الجديدة آمنة تماما للاستخدام في المستشفيات، فهي مجهزة ببرمجيات متطورة وكاميرات تساعدها على التنقل، وللاستفادة من خدمات الروبوت يكفي فقط النقر على شاشته، ومن ثم تحديد نوع الخدمة المطلوبة، وبعدها النقر على خيار "ابدأ"، وبعد إنجاز المهمة يعود الروبوت تلقائيا إلى مكان عمله الأساسي ليتلقى أوامر جديدة وتعليمات حول المرضى الذين يحتاجون للمساعدة داخل المشفى.

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وأوضحت راكوفا إلى أن الروبوتات ما تزال في مراحل الاختبار، وفي حال نجاحها في الاختبارات المطلوبة سيتم توسيع استخدامها في مشاف إضافية في موسكو.

المصدر: إنترفاكس