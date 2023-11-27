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طبيب يحذر من تقديم اسعافات خاطئة لشخص مختنق

الصحة

طبيب يحذر من تقديم اسعافات خاطئة لشخص مختنق
Globallookpress
صورة تعبيرية
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حذر الدكتور أندريه زفونكوف أخصائي أمراض الباطنية، من الضرب على ظهر الشخص الذي يعاني من الاختناق بشيء ما.

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ويقول الطبيب في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "تقدم إلى الشخص الذي دخل جسم غريب في جهازه التنفسي من الخلف، وأمسكه من أسفل خصره أو أعلى قليلا بحيث يتم التقاط الحواف السفلية للأضلاع، واضغط عليه بشكل حاد وقوي، من الجانبين و البطن، لخلق ضغط في الصدر لإخراج بقية الهواء، ما يؤدي إلى إخراج الجسم الغريب العالق في الجهاز التنفسي".

طبيب يحذر من تقديم اسعافات خاطئة لشخص مختنقصورة توضيحية

ويؤكد الطبيب، أن الشخص الذي غص بسبب سائل، يمكنه السعال لإخراجه من المسالك التنفسية دون مساعدة خارجية. كما أن الجسم يمتص السائل. ولكن قد يستمر تهيج القصبة الهوائية والسعال المنعكس لمدة تصل إلى نصف ساعة. وإذا كانت الغصة بكمية كبيرة من السوائل، مثل المياه الغازية المحلاة أو النبيذ، يمكن أن يسبب تهيج وتورم القصبات الهوائية، ما يتطلب نقل الشخص إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي

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