خبير تغذية يكشف خطورة نظامين غذائيين

يلجأ البعض، من أجل التخلص من الوزن الزائد والحصول على جسم رشيق متجانس، إلى اتباع حميات غذائية صارمة، دون التفكير بعواقبها.

ويشير الدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي إلى أن بعض الحميات تشكل خطورة على الصحة وتسبب الإصابة بأمراض محددة.

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ووفقا له: - الحميات القاسية والقيود الصارمة تؤدي إلى الأرق والإحباط والإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن واضطراب الأكل. وأن أحد أخطر العواقب التي يمكن أن يؤدي إليها اتباع حمية غذائية صارمة هو فقدان الشهية أو الشره المرضي. كما أن مثل هذه الطرق لإنقاص الوزن تشكل خطورة على الجهاز الهضمي.

- أثناء فترة فقدان الوزن، لا تتوقف عمليات الهضم الداخلية، ويستمر إطلاق العصارة في الجهاز الهضمي، مع أنه لا يوجد شيء للهضم هناك، لذلك تبدأ المعدة بهضم نفسها، ما يخلق خطر الإصابة بالقرحة والتهاب المعدة.

- اضطرابات الكهارل في الجسم بسبب اتباع حمية غذائية صارمة، يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى السكتة القلبية، بسبب الانخفاض الحاد في مستوى ضغط الدم.

ووفقا له، أخطر الحميات الغذائية هي:

- حمية بيير دوكان. تتضمن هذه الحمية التخلي التام تقريبا عن تناول الكربوهيدرات. أي يتناول الشخص المزيد من اللحوم والبروتينات، ما ينجم عنه ارتفاع تركيز البروتينات الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض النقرس وتكون حصى المرارة وحصى الكلى.

- حمية الجوع التام، يؤدي اتباع هذه الحمية وفقا للخبير إلى عواقب وخيمة عديدة- من الانهيارات إلى فقدان الشهية.

المصدر: vm.ru