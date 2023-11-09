روسيا.. تسجيل 10 إصابات "بمتحول جديد" لفيروس كورونا

أعلنت رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" (حماية حقوق المستهلكين) الروسية آنا بوبوفا، تسجيل 10 حالات إصابة بمتحول "بيرولا" للفيروس التاجي المستجد.

أوضحت قائلة:" سجلنا 10 حالات إصابة بمتحول فيروس "بيرولا" الجديد، علما أنه لم يكن منتشرا في روسيا قبل 3 نوفمبر الجاري".

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وحسب آنا بوبوفا تم تسجيل 7 حالات إصابة بهذا الفيروس في سان بطرسبورغ و3 إصابات أخرى في موسكو. وأشارت إلى أن الإصابات في العاصمة الروسية مستوردة من الخارج حيث أصيب الناس الذين قضوا إجازتهم في تركيا وألمانيا، وأضافت أنها تتوقع تفشي هذا المتغير في روسيا.

وأوضحت آنا بوبوفا أن متغير "بيرولا" لا يسبب مسارا أكثر خطورة للمرض، على الرغم من ارتفاع درجة حرارة المريض في الأيام الأولى للإصابة.

يذكر أن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو كان قد أفاد في وقت سابق، بأنه تم تسجيل زيادة في حالات الإصابة بالإنفلونزا و"كوفيد-19" في عدد من مناطق البلاد. وفي هذا السياق دعا الوزير الجميع إلى التطعيم ضد الإنفلونزا.

المصدر: إنترفاكس