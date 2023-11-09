طبيبة روسية توضح سبب خطورة الغناء في الطقس البارد

يقول الأطباء إنه في الطقس البارد تكون الحبال الصوتية أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض.

أوضحت الطبية الروسية للأمراض الباطنية ماريا بيلييفا سبب خطورة الغناء في الطقس البارد.

وقالت في مقابلة مع صحيفة "منطقة موسكو اليوم":" في الطقس البارد يصبح الحلق والحبال الصوتية أكثر عرضة للخطر لأن آليات الحماية تُضعف ويمكن للعدوى أن تخترق الغشاء المخاطي بسهولة، ما يساعد على تطور الأمراض مثل نزلات البرد".

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فيما قالت طبيبة الأنف والأذن والحنجرة داريا هارينا:" يمكن أن يؤدي الغناء في البرد أيضا إلى إلحاق أضرار خطيرة بصحة الأنسان، لأنه يمكن أن يتسبب في انخفاض حرارة الجسم داخليا وضعف أداء الحبال الصوتية. وفي الطقس البارد بالذات يحتمل أن تتلف الحبال الصوتية".

وقال طبيب الأنف والأذن والحنجرة فالنتين لاغوتين إن بعض العادات اليومية تؤثر أيضا على صحة حلق الإنسان وبينها التدخين، كما يمكن أن تتضرر الحبال الصوتية بسبب عادة الهمس، وحتى بسبب سوء التغذية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا