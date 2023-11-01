العضو الأكثر أهمية في الجسم "لتحديد متوسط ​​العمر المتوقع"

وصف الدكتور فاليري بيردير، رئيس قسم العلاج الدوائي بمركز بلوخين للبحوث العلمية للأورام، "الكبد" بأنه العضو الذي يحدد متوسط العمر المتوقع للإنسان.



ووفقا له، يلعب الكبد في جسم الإنسان دورا أكبر من القلب لأنه يقوم بعدد كبير من الوظائف المعقدة.

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ويقول: "الكبد عضو مهم، ولسوء الحظ، لا شيء يحل محله. إنه مصنع فريد من نوعه، مكلف بعدد كبير من الوظائف في الجسم. وانهيار أي منها يمكن أن يكون مميتا. أما القلب فهو مضخة بسيطة. وليس لديه وظائف معقدة، بخلاف الكبد".

ويشير إلى أن أول وظيفة مهمة للكبد هي "تركيب البروتين"، حيث أن هذا العضو ينتج كمية هائلة من المواد النشطة بيولوجيا والهرمونات والإنزيمات، بالإضافة إلى إزالة السموم.

ويقول: "من المهم ليس فقط التعامل مع ما لا يحتاجه الجسم، ولكن أيضا استيعاب ما هو مطلوب. بالإضافة إلى ذلك، الكبد مسؤول عن إنتاج الصفراء، واحتياطي الطاقة في الجسم، بالإضافة إلى العديد من الوظائف الأخرى".

المصدر: نوفوستي