من هم الأكثر عرضة للإصابة باحتشاء عضلة القلب؟!

وفقا للدكتورة ناديجدا تشيرنيشوفا، أخصائية الأمراض الباطنية، أكثر الأشخاص عرضة للإصابة باحتشاء عضلة القلب، هم الذين يعانون من داء السكري و عدم انتظام ضربات القلب.

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وتشير الطبيبة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم وتصلب الشرايين والاستعداد الوراثي لأمراض القلب والأوعية الدموية هم أيضا الأكثر عرضة لخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب.

وتؤكد، أن على أقارب الشخص الذي أصيب باحتشاء عضلة القلب (خاصة في مرحلة الشباب) الاهتمام بصحة قلوبهم . وعلاوة على ذلك تضم مجموعة الخطر أيضا الأشخاص الذي سبق أن أصيبوا باحتشاء عضلة القلب وكذلك الذين يعانون من داء السكري.

ووفقا لها، هناك مقياس خاص يساعد أطباء القلب على احتساب خطر إصابة أي شخص باحتشاء عضلة القلب. واستنادا إلى النتائج التي يحصل عليها الطبيب، يقدم التوصيات للشخص حول كيفية الوقاية ومنع إصابته بالمرض.

وتقول: "كقاعدة عامة، التوصيات بسيطة جدا. وتشمل اتباع حمية غذائية معينة وممارسة النشاط البدني وكيفية التغلب على الإجهاد والتخلي عن العادات السيئة وتناول الأدوية الوقائية اللازمة".

المصدر: gazeta.ru