العلماء الروس يحددون التشخيص المبكر لمرض باركنسون بناء على "صوت المريض".

ابتكر المطورون الروس نظاما يمكنه اكتشاف العلامات الأولى لتطور مرض باركنسون بناء على صوت المستخدم.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية المكتب الصحفي لمنصة "مبادرة التكنولوجيا الوطنية".

حيث قام فريق من المطورين من مدينة قازان الروسية بإنشاء خدمة للكشف عن مرض باركنسون في المراحل المبكرة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (الشبكات العصبونية). ويقوم النظام بتحليل التسجيلات الصوتية مع أصوات المرضى، وتحديد أنماط الكلام الخاصة بالمرض والتي تنشأ في المراحل المبكرة، ومنها نطق مميّز لأصوات طويلة وخصوصيات أخرى.

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وسيتمكن مستخدم هذه الخدمة من تسجيل وإرسال رسالة صوتية قصيرة بشكل مستقل أو نطقها عن طريق الاتصال بالرقم الهاتفي المحدد. وستقوم شبكة عصبونية مدربة على بيانات مجهولة المصدر من المرضى الذين يعانون من مرض باركنسون والأشخاص الأصحاء بمعالجة الرسالة والخروج باستنتاج يقيّم احتمال إصابة المريض الذي يتم اختباره بمرض باركنسون.

ونقل المكتب الصحفي عن رئيسة المشروع د. ديانا خسنوفا قولها:" كلما علم الشخص عن إصابته بالمرض مبكرا، زادت فرصته للسيطرة عليه، وربما إبطاء تطوره. ويتم التشخيص دون الرجوع إلى موقع الطبيب والمعدات المتخصصة، حيث يقوم المريض بتسجيل الرسائل الصوتية بشكل مستقل ويتلقى النتيجة، وسيعمل النظام في نوفمبر المقبل كخدمة كاملة عبر الإنترنت، ونعتزم العام المقبل وضعها في التطبيق في المؤسسات الطبية."

وقد شارك المشروع في برنامج منصة "مبادرة التكنولوجيا الوطنية"، والذي تلقى المبادرون إليه، دعم الخبراء.

المصدر: تاس