طبيبة عيون توضح كيفية اكتشاف مشكلات الرؤية لدى الأطفال في الوقت المناسب

يحتفل العالم باليوم الدولي للبصر في ثاني خميس من أكتوبر سنويا، وبهذه المناسبة أوضحت الدكتورة ناتاليا كازينسكايا أخصائية طب العيون أسباب إعاقات البصر الشائعة لدى الأطفال وأعراضها.





وتشير الطبيبة، إلى أن الأطفال حاليا يقضون وقتا طويلا في مشاهدة التلفزيون واستخدام الأجهزة الإلكترونية، لذلك فإن أكثر أمراض العيون انتشارا هو قصر النظر.

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وتقول: "يحدث هذا غالبا مع زيادة العبء المدرسي: فكلما زاد الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الكمبيوتر أو أي أجهزة أخرى، زاد الضغط على عينيه. بالإضافة إلى ذلك، قد يجلس بوضعية غير صحيحة أثناء الفصول الدراسية، وينحني كثيرا على الدفاتر والكتب المدرسية - كل هذه عوامل تضعف الرؤية".

ووفقا لها، غالبا ما يحدث الغمش (Amblyopia)، خاصة عند الأطفال في سن ما قبل المدرسة - وهو انخفاض وضعف وظيفة الابصار دون اصابة عضوية.

وتقول: "يتطور هذا المرض في كثير من الأحيان على خلفية الأمراض العصبية. لأن الأطفال المعاصرون عرضة للإجهاد: بسبب عدم استقرار الجهاز العصبي في وقت الانفعالات القوية أو أثناء نوبة الهلع، قد تضعف الرؤية. وهذه حالة مؤقتة ولكنها تتطلب العلاج أيضا".

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وتشير الطبيبة في معرض حديثها عن الأسباب الرئيسية لضعف الرؤية لدى الأطفال، إلى العامل الوراثي وإجهاد العين. ووفقا لها، يستخدم الأطفال باستمرار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية التي يحملونها بالقرب من وجوههم، ما يجهد أعينهم باستمرار. وهذا يمكن أن يؤدي ليس فقط إلى انخفاض الرؤية، بل وإلى شكل غير نمطي من الحول في مرحلة المراهقة يصعب علاجه.

وتوصي الطبيبة الوالدين بالانتباه إلى أنه إذا كان الطفل يضييق عينيه لرؤية شيئا بعيدا، فيجب عرضه على طبيب العيون.

وتقول: "يمكن للأطفال الاقتراب أكثر من التلفزيون والنظر إلى الأشياء عن كثب. فإذا كان الطفل يستطيع بالفعل تمييز الأرقام أو الحروف، فيمكن أن نطلب منه تسمية رقم الحافلة أو السيارة: إذا لم يرد لفترة طويلة أو ارتكب خطأ، فقد يكون هذا أيضا بمثابة إشارة إنذار".

وتنصح الطبيبة بضرورة عرض الطفل على طبيب العيون على الأقل مرة في السنة لكشف ما إذا كان يعاني من مشكلة في البصر وعلاجها مبكرا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"