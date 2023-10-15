خبراء روس يطورون أجهزة دعم تنفس لحديثي الولادة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها طورت جيلا جديدا من أجهزة دعم التنفس المخصصة للأطفال حديثي الولادة.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "تمكن الخبراء في شركة Shvabe التابعة لمؤسستتنا من تطوير أجهزة Reanimon الجديدة المخصصة لدعم التنفس للأطفال حديثي الولادة، وحصلت هذه الأجهزة على التراخيص اللازمة من هيئة الرقابة الطبية الروسية".

ومن جهته قال نائب رئيس شركة Shvabe، ليف بوريسوف: "أثبتت التجارب التي أجريت على الأجهزة الجديدة أنها تتوافق مع جميع المعايير الطبية المطلوبة ومع المتطلبات الموضوعة من قبل هيئة الرقابة الطبية في روسيا، الخطوة التالية لشركتنا هي إطلاق الإنتاج الضخم لهذه المعدات، ومن المقرر أن تصل العينات الأولى إلى الأسواق في الربع الأول من عام 2024".

وأشار بوريسوف إلى أن أجهزة Reanimon الجديدة توفر عدة وضعيات للتنفس، ومزودة بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، ومزودة بمعدات إنعاش القلب.

المصدر: فيستي