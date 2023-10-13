خبيرة تحدد فئة الأشخاص الذين يجب عليهم التحقق من مستوى فيتامين D

يجب على الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة مراقبة مستوى فيتامين D في جسمهم.

إقرأ المزيد



وتشير الدكتورة تينا بيتروفسكايا أخصائية أمراض الباطنية، إلى أن مراقبة مستوى فيتامين D ضروري للأشخاص الذين يعانون من اضطراب عملية استقلاب الفوسفور والكالسيوم: النساء بعد انقطاع الطمث، والرجال والنساء المصابين بهشاشة العظام، والمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

ووفقا لها، يتم تحديد عدد المرات التي يجب فيها فحص مستويات فيتامين D بشكل فردي اعتمادا على الدواء المستخدم، ومدى سرعة تعويض النقص وما هو التقدم المحرز في تصحيح التشخيص الأساسي للمريض.

وتشير الطبيبة إلى أنه في حالة الأمراض المزمنة، مثل اضطرابات استقلاب الفوسفور والكالسيوم وأمراض الغدة الدرقية، فإن مستوى فيتامين D قد لا يرتفع أو يرتفع ببطء شديد. وهناك حالات نادرة جدا عندما لا يرتفع مستواه بعد العلاج المختار جيدا والعلاج المناسب للتشخيص الرئيسي.

وتشير إلى أنه من النادر جدا أن يكون سبب المشكلات التي يعاني منها الشخص هو نقص هذا الفيتامين بالتحديد. فمثلا إذا كان مستوى هذا الفيتامين لدى الشخص 20 نانوغرام في الملليترو ويشعر بصحة جيدة فلن يحدث له أي سوء.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"