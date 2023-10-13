يدك غير المسيطرة قد تكون سر فقدانك الوزن دون جهد!

عند البحث عن طرق للتخلص من الوزن الزائد فإن أفضل المقترحات تتجه نحو تقييد السعرات الحرارية وممارسة الرياضة، لكن الخبراء يكشفون عن حيلة مفاجئة قد تكون ناجعة أيضا.

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ووفقا لعالم النفس الاجتماعي، البروفيسور ريتشارد وايزمان، الذي يعتقد أن "الأكل الواعي" يمكن أن يكون الحل لنمط حياة أكثر صحة، فإن تناول الطعام بيدك غير المسيطرة ووضع مرآة في مطبخك يمكن أن يخدع الدماغ ويدفعه إلى تناول كميات أقل ما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

وعلى الرغم من أن الأمر قد يكون فوضويا للغاية، إلا أنه يُعتقد أن تناول الطعام بيدك غير المسيطرة يساعدك على تناول كميات أقل من خلال جعلك تأكل بشكل أبطأ.

وقال البروفيسور وايزمان في البودكاست الخاص به On Your Mind، إن تناول الطعام بيدك غير المسيطرة هو "أحد أكثر الطرق متعة" لتدريب نفسك على تناول كميات أقل. وهذا يعني أن تناول الطعام يستغرق وقتا أطول في الواقع، ويكون تناول الطعام أكثر وعيا لأنك تحتاج إلى حل مشكلات التنسيق وما إلى ذلك، لذلك ينتهي بك الأمر بتناول كميات أقل".

وأضاف وايزمان إن "نظرية المرآة"، التي ابتكرها عالم النفس الأمريكي براد بوشمان في أواخر التسعينيات، كانت بمثابة أسلوب آخر لتناول الطعام الواعي الذي أثبت فعاليته في المساعدة على فقدان الوزن.

وقد يبدو الأمر غريبا، ولكن من المعتقد أن مشاهدة نفسك في المرآة أثناء تناول الوجبة يؤدي إلى عادات غذائية صحية.

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وفي عام 1998، أجرى بوشمان بحثا حيث تناول الناس الطعام أمام المرآة. ووجدت الدراسة أن المشاركين "تناولوا كميات أقل من المنتجات كاملة الدسم مقارنة بأولئك في المجموعة التي لا تحتوي على مرآة".

وشرح وايزمان بحث بوشمان: "بمجرد أن يرى الناس انعكاسهم، أصبحوا أكثر وعيا بذواتهم، وتحولوا إلى الغذاء الصحي".

وباستخدام هذا المنطق، يقترح البروفيسور وايزمان وضع مرآة في المطبخ لمساعدتك على أن تصبح أكثر وعيا بما تأكله.

ومع ذلك، فإن هناك حيلا مجربة لإنقاص الوزن تقترحها هيئة الخدمات الصحية الوطنية وتشمل استبدال المشروبات السكرية بالماء، والتقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون وتناول وجباتك خمس مرات في اليوم. هذا إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية من خلال النشاط لمدة 150 دقيقة أسبوعيا.

المصدر: ديلي ميل