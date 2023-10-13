اكتشاف طريقة لإنعاش الدماغ في حال الإصابة بالخرف

اكتشف العلماء الإسبان طريقة جديدة لإنعاش الدماغ في حال الإصابة بالخرف.

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قدم فريق من الباحثين في جامعة "برشلونة" الإسبانية طريقة جديدة لإنعاش الدماغ البشري في حال الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية.

ونشرت نتائج الدراسة العلمية بهذا الشأن في صحيفة Wiley Online Library الإلكترونية على الإنترنت. وأجرى العلماء تجربة استعرضوا خلالها تكنولوجيا استخدام ما يسمى بالإكسوسومات لنقل البروتينات PSD- 95 وVGLUT-1 في جسم الإنسان. وهذه المواد مسؤولة عن ضمان التواصل بين الخلايا العصبية، وهي تؤثر أيضا على وظائف الدماغ.

ووجد الأخصائيون أنه عند تجربة الإكسوسومات على الحيوانات المختبرية حدث لديها تحسن في اللدونة التشابكية، وأصبحت مسارات الإشارات العصبية أفضل. ويمكن تحقيق نتائج مماثلة باستخدام هذه التكنولوجيا على المرضى المصابين بالخرف، وهذا ما يؤكده العلماء.

ولاحظ الخبراء أن الإكسوسومات تساهم في تكوين ما يسمى بالمسامير الواقية، فهي تنشّط نقل الإشارات داخل الخلايا العصبية المستقبلة. ويمكنها أيضا استعادة الخلايا العصبية التي تضررت سابقا بسبب نقص العناصر الغذائية.

جدير بالذكر أن الإكسوسومات عبارة عن حويصلات مجهرية خارج الخلية يتم إفرازها في جسم الإنسان في الفراغ بين الخلايا بمساعدة خلايا الأنسجة والأعضاء المختلفة.

المصدر: تاس