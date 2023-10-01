أهم أربعة لقحات لتطعيم الأطفال

أشارت طبيبة الأطفال الروسية مريم سيفولينا إلى أنه بالإضافة إلى التطعيم الإلزامي باللقحات المدرجة في التقويم الوطني، من المهم تطعيم الأطفال بعدة لقاحات أخرى.

وفي المقام لفتت الطبيبة الانتباه، إلى ضرورة التطعيم ضد التهاب السحايا (لقاح ميناكترا). ونوهت بأن هذه العدوى تنتقل عن طريق الرذاذ المنتشر في الجو ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك الإعاقة.

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وشددت الطبيبة على ضرورة حماية الأطفال من التهاب الدماغ الذي ينقله القراد وذلك باستخدام " Tick-E-Vac".

وقالت إن هذه المشكلة تبدو ملحة جدا، ليس فقط بالنسبة لسكان سيبيريا أو منطقة الأورال، بل وكذلك بالنسبة للجزء الأوروبي من روسيا.

وهناك عدوى خطيرة أخرى، وهي فيروس الروتا (لقاح RotaTek). وكلما كان الطفل أصغر سنا كلما كانت هذه الإصابة أكثر خطورة عليه.

بالإضافة إلى ذلك، يجب حماية الطفل من فيروس الورم الحليمي البشري (لقاح غارداسيل). وتنصح طبيبة الأطفال، بالتطعيم في مرحلة المراهقة لكل من الفتيات والفتيان.

المصدر: نوفوستي