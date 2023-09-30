توصية غريبة من قبل وزارة الصحة اليابانية للمراكز الطبية

أوصت وزارة الصحة اليابانية المؤسسات الطبية بالحدّ من وصف أدوية السعال في ظل شحها في البلاد، رغم ازدياد الإصابات بكورونا والإنفلونزا.

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وأفادت قناة NHK بأن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لا يزال مستمرا للأسبوع الثالث على التوالي، والإصابة بالإنفلونزا للأسبوع الخامس على التوالي.

وأضافت أنه لهذا السبب تواجه عدد من المناطق اليابانية نقصا بالأدوية اللازمة.

وأوصت بالاستخدام الفعال للكميات المحدودة المتاحة من الأدوية، وتقليل عدد أيام تعاطيها إلى الحد الأدنى المسموح.

المصدر: نوفوستي