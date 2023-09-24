أرقام مخيفة.. تقرير يكشف إحصائيات التدخين في مصر

أعلن أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي أن إجمالي مبيعات التبغ في مصر سنويا يبلغ 135 مليار جنيه، فيما يبلغ متوسط نصيب استهلاك الفرد من السجائر في مصر سنويا 6 آلاف سيجارة.

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واستعرض حنفي خلال جلسة حوارية استضافها معهد التخطيط القومي، نتائج تقرير "اقتصاديات التبغ وضرائب التبغ في مصر"، حيث جرى التطرق إلى أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها التقرير الذي يأتي في إطار مشروع أطلقه معهد البحوث والسياسات الصحية التابع لجامعة إلينوي في شيكاغو (UIC) الشريكة في مبادرة بلومبرغ للحد من استخدام التبغ، وذلك بالتعاون مع مركز السياسات الاجتماعية والتنمية (SPDC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

وأوضح حنفي، أن متوسط نصيب استهلاك الفرد من السجائر في مصر يصل إلى 6 آلاف سيجارة سنويا، بينما المتوسط العالمي يبلغ 1150 سيجارة سنويا. وتصل مبيعات التبغ في مصر إلى نحو 135 مليار جنيه سنويا".

وأكد حنفي "ضرورة الاهتمام بحماية وتقليل أعداد المدخنين الجدد، مع ضرورة توجيه الضرائب على التبغ لدعم منظومة الرعاية الصحية"، لافتا إلى أن "التقرير أوصى بضرورة وضع حوافز أكثر فاعلية خاصة في بعض المناطق الفقيرة للحد من معدلات المدخنين الجدد والعمل على زيادة معدلات الإقلاع عن التدخين، إلى جانب رفع عمر الأشخاص المسموح لهم بشراء السجائر من 18 سنة إلى 21 سنة، وضرورة تنظيم حملات توعية إعلامية بشكل أكبر".

المصدر: RT