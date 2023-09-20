مئات الوفيات أسبوعيا وتوصيات بتطعيم الأمريكيين بجرعات من لقاح "كوفيد" المعدل

أعلن مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة أنه يتعين على معظم الأمريكيين الحصول على لقاح "كوفيد-19" المعدل، وموافقة مستشاري مراكز الوقاية على الجرعات الجديدة لأي شخص من عمر 6 أشهر فأكبر.

وجاء إعلان المسؤولين أن مستشاري مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها وافقوا على جرعات اللقاح الجديدة لأي شخص من عمر 6 أشهر فأكبر، وتبعهتها موافقة مدير المراكز على توصية اللجنة.

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يشار إلى أن خطورة جائحة "كوفيد-19" انحسرت إلى حد ما ولكن مازالت هناك آلاف من حالات إيداع المستشفيات ومئات الوفيات في الولايات المتحدة كل أسبوع نتيجة للمرض.

كما زادت أعداد إيداع المستشفيات منذ أواخر الصيف، بالرغم من أن أحدث البيانات تشير إلى أن العدوى ربما تكون في تراجع، خاصة في جنوبي الولايات المتحدة.

من جهتهم يشعر الخبراء بالقلق من تراجع المناعة الناجمة عن لقاحات وحالات إصابة سابقة لدى العديد من الناس، "وقد تنقذ جرعة جديدة الكثير من الأرواح".

ويأمل الأطباء في حصول ما يكفي من الأشخاص على اللقاح للمساعدة في تجنب "حالة وبائية ثلاثية" مثل العام الماضي عندما ابتليت المستشفيات بموسم انفلونزا مبكر وتفشي للفيروس التنفسي المخلوي البشري، وارتفاع شتوي جديد في معدل الإصابات بـ"كوفيد".

المصدر: أ ب