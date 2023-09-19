طبيبة توضح ضرر الأسبيرين على الأطفال

أوضحت الدكتورة ماريا فوروتينتسيفا أخصائية طب الأطفال، لماذ لا ينصح بتخفيض درجة حرارة الطفل المرتفعة بالأسبيرين.

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وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أنه لا ينصح بتخفيض درجة حرارة الطفل المرتفعة بواسطة دواء الاسبيرين لأنه يسبب مضاعفات ويؤدي مثلا إلى متلازمة راي- وذمة دماغية وتشنجات وفقدان الوعي.

ووفقا لها، لا حاجة لتخفيض درجة حرارة الطفل المرتفعة إذا كانت مستقرة. لأن درجة الحرارة هي رد فعل وقائي للجسم.

وبافضافة إلى ذلك للأدوية المخفضة للحرارة تأثير مهدئ، وغالبا ما تخفي أعراض مرض ما.

وتقول: "مثلا يشكو الطفل من ألم في أسفل الظهر، ما قد يشير إلى مشكلة في الكلى. ولكن عند إعطائه دواء مخفض للحرارة يختف الألم، لذلك لا يتمكن الطبيب المعالج من تحديد سبب ارتفاع درجة حرارته".

المصدر: Gazeta.Ru