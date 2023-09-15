"طبق معكرونة يودي بحياة شاب".. تقرير يحذر من الطعام التالف المعاد تسخينه!

أفاد تقرير مقلق بأن طبق معكرونة "معاد تسخينه" تسبب بوفاة شاب عمره 20 عاما بعد ساعات قليلة من تناوله.

وكُشف أن الشاب AJ، كان يحاول توفير المال كأي طالب. وكانت الوجبة الأقل تكلفة التي يمكن إعدادها هي المعكرونة مع الصلصة الجاهزة. وتناول AJ وجبته المكونة من بقايا معكرونة وصلصة طماطم، والتي تم تحضيرها قبل خمسة أيام وتركها في المطبخ في درجة حرارة الغرفة.

وبعد تناول وجبته، خرج لممارسة الرياضة مع أصدقائه، دون أن يعلم بالأعراض التي ستتبع ذلك. وعاد إلى المنزل بعد نصف ساعة وهو يعاني من الصداع وآلام في المعدة والغثيان.

وبعد فترة وجيزة، أصيب بنوبات من القيء والإسهال. وبدلا من الذهاب إلى الطبيب، شرب الماء وذهب إلى السرير لينام.

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وبشكل مأساوي، عثر على AJ ميتا في اليوم التالي من قبل والديه، اللذين ذهبا للاطمئنان عليه عندما لم يحضر إلى الفصل الدراسي.

وكشف تشريح الجثة، أن الشاب البلجيكي توفي بسبب نخر في الكبد والتهاب البنكرياس الحاد.

وكشفت مسحات البراز عن وجود بكتيريا "Bacillus cereus"، التي تسبب التسمم الغذائي وتنتج السموم.

وخضعت بقايا الوجبة للفحص في المختبر المرجعي الوطني لتفشي الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية (NRLFO)، والذي كشف عن وجود B. cereus.

وأوضح التقرير، الذي نشر في مجلة علم الأحياء الدقيقة السريرية، حول حالة AJ، أن هذه البكتيريا هي "السبب الأكثر احتمالا لهذه النتيجة المميتة". وما يثير القلق أن التقارير تشير بشكل متزايد إلى أن هذا الكائن هو سبب حالات عدوى خطيرة وغير معدية في الجهاز الهضمي، وفقا للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب.

وقال أحد الأطباء على موقع "يوتيوب"، المعروف باسم الدكتور برنارد، إن الحالة التي عانى منها AJ ليست "نموذجية"، ولكن لا يزال من الضروري ممارسة تقنيات تخزين الطعام المناسبة.

ويوصى بتبريد المواد الغذائية القابلة للتلف خلال ساعتين من تحضيرها، في حين يجب تناول أو تجميد الدواجن الطازجة والأسماك واللحوم المفرومة خلال يومين من الطهي، ولحم البقر أو لحم العجل أو لحم الضأن في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام.

المصدر: إكسبريس