مواد غذائية "ضارة" لمن يعاني من الصداع النصفي

أكدت الدكتورة "أولغا بويكو" رئيسة قسم الأعصاب بالمركز الفيدرالي للدماغ والتقنية العصبية، أن الأفوكادو والنبيذ الأحمر والجبن والشوكولاته يمكن أن تفاقم نوبات الصداع النصفي.

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وتشير الطبيبة، في ندوة صحفية بعنوان "أكثر من مجرد صداع: طرق جديدة لتشخيص وعلاج الصداع النصفي"، إلى أنه لا ينصح من يعاني من الصداع النصفي بتناول المنتجات المحتوية على "التيرامين".

وتقول: "هذه المنتجات تشمل الشوكولاتة، والمكسرات، والأفوكادو، والنبيذ الأحمر وكذلك أنواع الجبن الصلبة، لأنها يمكن أن تزيد من شدة الحالة وتفاقمها".

ومن جانبها، تشير الدكتورة "مارينا تروبيتسينا"، إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للصداع، هي الإجهاد، والارهاق، والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"