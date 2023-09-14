 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تعلن تدمير 5 زوارق أوكرانية مسيرة استهدفت سفينة حربية في البحر الأسود

مواد غذائية "ضارة" لمن يعاني من الصداع النصفي

الصحة

مواد غذائية
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1a5

أكدت الدكتورة "أولغا بويكو" رئيسة قسم الأعصاب بالمركز الفيدرالي للدماغ والتقنية العصبية، أن الأفوكادو والنبيذ الأحمر والجبن والشوكولاته يمكن أن تفاقم نوبات الصداع النصفي.

إقرأ المزيد
وسيلة بسيطة لعلاج الصداع النصفي
وسيلة بسيطة لعلاج الصداع النصفي


وتشير الطبيبة، في ندوة صحفية بعنوان "أكثر من مجرد صداع: طرق جديدة لتشخيص وعلاج الصداع النصفي"، إلى أنه لا ينصح من يعاني من الصداع النصفي بتناول المنتجات المحتوية على "التيرامين".  

وتقول: "هذه المنتجات تشمل الشوكولاتة، والمكسرات، والأفوكادو، والنبيذ الأحمر وكذلك أنواع الجبن الصلبة، لأنها يمكن أن تزيد من شدة الحالة وتفاقمها".

ومن جانبها، تشير الدكتورة "مارينا تروبيتسينا"، إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للصداع، هي الإجهاد، والارهاق، والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"