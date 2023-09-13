الحصبة تضرب نيجني نوفغورد... ما مخاطر انتشارها في روسيا؟

حذر عالم الفيروسات الروسي سيرغي فوستروخوف من ارتفاع خطر انتشار وباء الحصبة.

قام عالم الفيروسات "سيرغي فوستروخوف" بتقييم المخاطر التي يشكلها انتشار الحصبة في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، حيث تمّ تسجيل أكثر من 90 حالة للإصابة بالمرض.

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وبحسب عالم الفيروسات، لا يوجد علاج خاص ضد الحصبة، مما يزيد من مخاطر انتشاره.

والحصبة هي مرض شديد العدوى، تصل نسبة الإصابة بها إلى 95%، وينتقل المرض عن طريق الرذاذ المنتشر في الهواء ، مما يؤدي إلى الانتشار السريع للغاية.

في المرحلة الأولية، يصاحب المرض الحمى والسعال وسيلان الأنف والوهن العام في الجسم.

وفي المرحلة التالية يظهر الطفح الجلدي. وبعد ذلك، قد تظهر مضاعفات على شكل الالتهاب الرئوي، وضعف السمع، ومشاكل خاصة بالبصر، وحتى التهاب الدماغ (التهاب السحايا)، والحبل الشوكي (الشلل).

ويعد المرض شديدا بشكل خاص عندما يصيب البالغين، لذلك لا يمكن استبعاد انتشار الوباء الفيروسي محليا.

وأشار فوستروخوف في مقابلة مع موقع "منطقة موسكو اليوم" على الإنترنت إلى أن الطريقة الوحيدة لمكافحة الحصبة هي اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بزيادة المناعة لكل من الأطفال والبالغين.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا