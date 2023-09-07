السعودية.. تدخل جراحي عاجل ينقذ مريضة حاملا توقف قلبها لمدة 3 دقائق

أنقذ فريق طبي في منطقة نجران جنوب غرب السعودية، من خلال إجراء تدخل جراحي عاجل، حياة مريضة حامل في شهرها التاسع توقف قلبها لمدة 3 دقائق.

وقالت وزارة الصحة في نجران إن العملية الجراحية استمرت لمدة ساعتين تم فيها توليدها وتكللت بالنجاح.

وأوضحت الوزارة أن فريق تخدير القلب بمركز الأمير سلطان للقلب ومستشفى الولادة والأطفال، استقبل مريضة تعاني من اعتلال بعضلة القلب كشفها الفحص السريري والذي بين وجود تسارع شديد بنبضات القلب ما أدى إلى توقفه.

وأضافت أن الفريق الطبي قرر وبشكل عاجل التدخل بصدمات كهربائية وإنقاذ حياتها في اللحظات الأخيرة مع الاستمرار بإعطائها الأدوية الداعمة للحياة.

وأفادت بأنه وبعد استقرار الحالة الصحية نقلت إلى قسم العمليات وتم إجراء عملية قيصرية آمنة وضعت من خلالها مولودها بصحة جيدة.

وأكد الفريق الطبي أن المريضة تلقت العلاج والمتابعة الطبية في قسم التنويم لحين مغادرتها ومولودها بالسلامة من المستشفى.

وأشار الفريق أن اعتلال عضلة القلب مع الحمل من الأمراض التي قد تؤدي إلى التوقف المفاجئ للقلب والذي يمثل استغلال عامل الوقت فيه أهمية كبيرة لإنقاذ حياة الأم والجنين.

المصدر: واس