طبيب يوضح كيفية تشخيص قصور القلب في الوقت المناسب

يطلق الأطباء مصطلح "سرطان القلب" على متلازمة قصور القلب، لأنها مثل السرطان لا تظهر أعراضها في مراحل مبكرة.





ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أنه في الواقع لا توجد أي علاقة بين متلازمة قصور القلب وبين السرطان، كل ما هنالك ينخفض ضخ الدم تدريجيا ما يهدد الشخص بالموت.

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ووفقا له العلامات الخطيرة التي تشير إلى قصور القلب هي:

- التعب السريع؛

- الشعور بضيق التنفس حتى عند بذل مجهود بدني بسيط؛

- تورم الأطراف السفلى؛

- الاستيقاظ ليلا بسبب الشعور بالاختناق؛

- انخفاض كمية البول؛

- زيادة الوزن.

ويقول: "هذه الأعراض تظهر في مرحلة متقدمة من متلازمة قصور القلب. لذلك ظهور هذه الأعراض يشير إلى فوات الأوان".

ووفقا له، المرحلة الأولى لقصور القلب وفقا لأطباء القلب هي عوامل خطر الإصابة بمتلازمة قصور القلب مع عدم وجود تغييرات هيكلية في القلب.

وعوامل الخطر هي: التدخين؛ الوزن الزائد؛ ارتفاع مستوى ضغط الدم؛ ارتفاع مستوى السكر في الدم؛ أمراض الكلى؛ والقصور الكلوي.

ويقول: "المرحلة الثانية من قصور القلب، هي أيضا من دون أعراض. ​​و يشير ظهور الأعراض، إلى أن متلازمة قصور القلب هي في المرحلة الثالثة".

المصدر: فيستي. رو