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أخصائي أورام يكشف ثلاثة أعراض تشير إلى خطر الموت الفوري

الصحة

أخصائي أورام يكشف ثلاثة أعراض تشير إلى خطر الموت الفوري
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صورة تعبيرية
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أشار أخصائي الأورام مارك غادزيان إلى أن إجراء تحليل دم لتحديد سرعة تخثر الدم في الوقت المناسب، يمكن أن ينقذ حياة الشخص وهناك ثلاثة أعراض تشير إلى خطر الوفاة المفاجئة.

وأضاف أنه بسبب الإصابة بالفيروس التاجي المستجد لا يمكن استبعاد تجلط الدم.

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وتابع: "لا يمكن تجاهل الشعور المقلق والمزعج في الصدر".

وأكد أن عواقب "كوفيد-19" وكذلك تطور الأورام وتمدد الأوعية الدموية وشريان الأبهر وأمراض أخرى تصيب القلب والرئتين وكذلك مشكلات مستمرة في البراز والسعال الصباحي والصداع.

وقال إن أطباء بريطانيين نصحوا في وقت سابق ضرورة مراجعة الطبيب المختص في حالة الشعور بألم مفاجئ في الساق أو الذراع ويستمر أكثر من أسبوعين، لأنه قد يشير إلى تجلط الدم.

وكانت الدكتورة إيرينا رازكازتشيكوفا أخصائية قسم جراحة الأعصاب في مستشفى جامعة سيتشينوف الطبية قد أشارت إلى أن علامات تجلط الدم عند الأطفال هي الصداع الشديد وتورم العصب البصري وتغير في الحالة النفسية وعدم وضوح الرؤية. لذلك يجب الانتباه وعدم تجاهل شكوى الطفل من الصداع المستمر.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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