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طبيب يحدد التحاليل التي تكشف الأورام الخبيثة

الصحة

طبيب يحدد التحاليل التي تكشف الأورام الخبيثة
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أشار أنطون إيفانوف أخصائي جراحة الأورام والعلاج الكيميائي، إلى تحاليل معينة تكشف الإصابة بالأورام.



ويشير الأخصائي إلى أنه قبل كل شيء يجب إجراء:

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- تحليل دم عام. هذا التحليل يكشف أنواع الخلايا التي مستواها في الدم طبيعي والخلايا التي ارتفع أو انخفض مستواها. كما أن هذا التحليل يكشف عن الالتهابات الموجودة في الجسم، التي عادة تصاحب نشوء الأورام الخبيثة.

- تحليل بيوكيميائي للدم. هذا التحليل يوضح وجود علامات بيوكيميائية تنظم عمل الأعضاء الداخلية.

- دراسة العلامات الجينية أو الطفرات التي قد تشير إلى وجود ورم في الجسم أو الاستعداد له.

- عمل مخطط مناعي يبين توزيع الخلايا الليمفاوية التي تكافح الخلايا المصابة بالفيروسات والبكتيريا والخلايا السرطانية. فإذا ظهر أن نسبتها أعلى من 20 بالمئة يجب الخضوع لفحص مفصل وشامل لدى أخصائي الأورام للكشف عن ورم خبيث محتمل.

ويمكن عند الضرورة إجراء فحص مفصل للأعضاء (خزعة) ودراسات كيميائية مناعية أيضا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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