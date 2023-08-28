 
مباشر

علماء يكشفون تأثير النشاط البدني القصير على تطور السرطان

الصحة

علماء يكشفون تأثير النشاط البدني القصير على تطور السرطان
Globallookpress Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search/
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vxrm

اتضح لعلماء جامعة سيدني الاسترالية أن ممارسة النشاط البدني المكثف والمتقطع لمدة خمس دقائق في اليوم، يمكن أن يبطئ تطور بعض أنواع السرطان بنسبة 32 بالمئة.

إقرأ المزيد
العمل في حديقة المنزل يمكن أن يخفض خطر الإصابة بالسكري
العمل في حديقة المنزل يمكن أن يخفض خطر الإصابة بالسكري


وتشير مجلة JAMA Oncology إلى أنه تبين وفقا للباحثين أن "النشاط البدني المتقطع يقلل من خطر الإصابة بأي نوع من أنواع السرطان بنسبة 18 بالمئة، وفي حالة أنواع السرطان المرتبطة بقلة النشاط البدني والخمول بنسبة 32 بالمئة".

ويمكن أن يتضمن هذا النشاط البدني المتقطع، الأعمال المنزلية المختلفة مثل الطبخ وغسل الأطباق والأواني وتنظيف البيت.

وقد توصل الباحثون إلى هذه النتائج من دراسة واسعة استمرت سبعة أعوام شارك فيها 22 ألف شخص، كان كل منهم خلالها يحمل جهازا يسجل نشاطه البدني اليومي.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا