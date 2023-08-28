علماء يكشفون تأثير النشاط البدني القصير على تطور السرطان

اتضح لعلماء جامعة سيدني الاسترالية أن ممارسة النشاط البدني المكثف والمتقطع لمدة خمس دقائق في اليوم، يمكن أن يبطئ تطور بعض أنواع السرطان بنسبة 32 بالمئة.

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وتشير مجلة JAMA Oncology إلى أنه تبين وفقا للباحثين أن "النشاط البدني المتقطع يقلل من خطر الإصابة بأي نوع من أنواع السرطان بنسبة 18 بالمئة، وفي حالة أنواع السرطان المرتبطة بقلة النشاط البدني والخمول بنسبة 32 بالمئة".

ويمكن أن يتضمن هذا النشاط البدني المتقطع، الأعمال المنزلية المختلفة مثل الطبخ وغسل الأطباق والأواني وتنظيف البيت.

وقد توصل الباحثون إلى هذه النتائج من دراسة واسعة استمرت سبعة أعوام شارك فيها 22 ألف شخص، كان كل منهم خلالها يحمل جهازا يسجل نشاطه البدني اليومي.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"