الأولى من نوعها في العالم.. فريق طبي سعودي ينجح في إجراء عمليتين لطفلة في وقت واحد (فيديو)
نجح فريق طبي سعودي في إجراء عمليتين لطفلة في وقت واحد، في واقعة هي الأولى من نوعها في العالم.
وقام فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بالرياض في إنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر11 عاما، تعاني من تأخر في النطق وضعف في السمع، وذلك بإجراء عمليتين في آن واحد، حيث تم تشخيص الحالة بوجود انسداد عظمي في القناة الخارجية في الأذنين.
وتمكن الفريق الطبي من إجراء العملية عبر فتح وتوسيع القناة السمعية، مع عمل ترميم للقناة السمعية الخارجية والطبلة، باستخدام أنسجة تعويضية من يد المريضة وغضاريف من صيوان الأذن الأولى.
وتمت زراعة سماعة عظمية (OSIA) في الأذن الأخرى في الوقت نفسه، وهي من أحدث التقنيات عالميا، لتحسين السمع في الأذنين بتقنيتين مختلفتين.
" الأولى من نوعها في العالم "— الخدمات الطبية بوزارة الداخلية (@moimsgovsa) August 24, 2023
فريق طبي بمستشفى قوى الأمن بالرياض ينجح في اجراء عمليتين لمريضة في وقت واحد.#الخدمات_الطبية#وزارة_الداخليةpic.twitter.com/dE9XlGqB0x
المصدر: عكاظ