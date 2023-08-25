الأولى من نوعها في العالم.. فريق طبي سعودي ينجح في إجراء عمليتين لطفلة في وقت واحد (فيديو)

نجح فريق طبي سعودي في إجراء عمليتين لطفلة في وقت واحد، في واقعة هي الأولى من نوعها في العالم.

إقرأ المزيد

وقام فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بالرياض في إنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر11 عاما، تعاني من تأخر في النطق وضعف في السمع، وذلك بإجراء عمليتين في آن واحد، حيث تم تشخيص الحالة بوجود انسداد عظمي في القناة الخارجية في الأذنين.

وتمكن الفريق الطبي من إجراء العملية عبر فتح وتوسيع القناة السمعية، مع عمل ترميم للقناة السمعية الخارجية والطبلة، باستخدام أنسجة تعويضية من يد المريضة وغضاريف من صيوان الأذن الأولى.

وتمت زراعة سماعة عظمية (OSIA) في الأذن الأخرى في الوقت نفسه، وهي من أحدث التقنيات عالميا، لتحسين السمع في الأذنين بتقنيتين مختلفتين.

" الأولى من نوعها في العالم "

فريق طبي بمستشفى قوى الأمن بالرياض ينجح في اجراء عمليتين لمريضة في وقت واحد.#الخدمات_الطبية#وزارة_الداخليةpic.twitter.com/dE9XlGqB0x — الخدمات الطبية بوزارة الداخلية (@moimsgovsa) August 24, 2023

المصدر: عكاظ