 
مباشر

الأولى من نوعها في العالم.. فريق طبي سعودي ينجح في إجراء عمليتين لطفلة في وقت واحد (فيديو)

الصحة

الأولى من نوعها في العالم.. فريق طبي سعودي ينجح في إجراء عمليتين لطفلة في وقت واحد (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vx8e

نجح فريق طبي سعودي في إجراء عمليتين لطفلة في وقت واحد، في واقعة هي الأولى من نوعها في العالم.

إقرأ المزيد
سبقتها السعودية بـ 23 عاما.. نجاح أول عملية زراعة رحم في بريطانيا (صور)
سبقتها السعودية بـ 23 عاما.. نجاح أول عملية زراعة رحم في بريطانيا (صور)

وقام فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بالرياض في إنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر11 عاما، تعاني من تأخر في النطق وضعف في السمع، وذلك بإجراء عمليتين في آن واحد، حيث تم تشخيص الحالة بوجود انسداد عظمي في القناة الخارجية في الأذنين.

وتمكن الفريق الطبي من إجراء العملية عبر فتح وتوسيع القناة السمعية، مع عمل ترميم للقناة السمعية الخارجية والطبلة، باستخدام أنسجة تعويضية من يد المريضة وغضاريف من صيوان الأذن الأولى.

وتمت زراعة سماعة عظمية (OSIA) في الأذن الأخرى في الوقت نفسه، وهي من أحدث التقنيات عالميا، لتحسين السمع في الأذنين بتقنيتين مختلفتين.

المصدر: عكاظ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا