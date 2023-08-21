عقار جديد يمكنه القضاء على السرطان ويلغي الحاجة للعمليات

كشفت التجارب أن دواء جديدا للعلاج المناعي قد يجنب بعض مرضى سرطان الأمعاء الخضوع لعمل جراحي.

وعند إعطائه مع العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، يمكن أن يدمر durvalumab السرطانات في الجزء السفلي من الأمعاء - ما يلغي الحاجة إلى إجراء عملية جراحية.

وفي الوقت الحالي، سيخضع ما يقرب من نصف المرضى المصابين بهذا النوع من سرطان الأمعاء - سرطان المستقيم - لعملية جراحية تؤدي إلى فُغرة، جيب يجمع الفضلات خارج الجسم.

وهذا يمكن أن يترك المرضى معرضين لمخاطر العدوى وتهيج الجلد وغيرها من المشاكل المحرجة.

ولكن، وجد أن durvalumab فعال للغاية لدى بعض المرضى، والجراحة غير ضرورية.

ولم تنشر التجربة، التي جمعت 42 مريضا في خمسة مستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بعد مجموعة كاملة من النتائج. لكن الخبراء يقولون إن النتائج المبكرة واعدة.

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ويدعى أحد المرضى المستفيدين، بول كوسيك البالغ من العمر 75 عاما، والذي تم تشخيص إصابته بسرطان المستقيم في يناير.

وشارك في التجربة، التي تسمى PRIME-RT، وعولج بالعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي وdurvalumab، على شكل جرعات شهرية لمدة 12 أسبوعا.

وكان الأطباء يهدفون إلى تقليص الورم قبل الجراحة، ما يسهل إزالته - لكن الفحوصات التي أجريت في يونيو لم تظهر أي علامة على الإصابة بالسرطان.

وقال البروفيسور مارك سوندرز، استشاري الأورام السريرية في مستشفى كريستي في مانشستر - الذي يدير التجربة: "لدينا عدد كبير من المرضى الذين لا يحتاجون الآن إلى الجراحة، وهو أمر واعد للغاية".

ووجدت دراسة أمريكية أجريت على 14 مريضا العام الماضي أن العقار دمر أورام المستقيم لدى جميع المرضى المصابين بنوع معين من السرطان.

ويستخدم الدواء بالفعل في بعض أنواع سرطان الرئة وقد ثبت أنه فعال في سرطان بطانة الرحم والمعدة.

وفي حديثه عن علاجه، قال بول: "لقد كنت بصحة جيدة طوال حياتي، لذا كان الحصول على التشخيص بمثابة صدمة حقيقية. من الواضح أنني مسرور لأن السرطان يبدو أنه اختفى تماما ولست مضطرا لإجراء عملية جراحية. لم يكن لدي أي آثار جانبية خطيرة، لذا كانت التجربة جيدة حقا".

المصدر: ديلي ميل