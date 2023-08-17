هل الإصابة بعدة أنواع من السرطان في نفس الوقت ممكنة؟

يمكن أن يصاب الشخص بأكثر من نوع واحد من أنواع السرطان، وهذه حالات ليست نادرة.





ويشير الدكتور بافل كوبوسوف، أخصائي الأورام في مقابلة مع Gazeta.Ru ، إلى أن هذا لا يعني أن للمريض فرصاً اقل للشفاء.

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فيقول: "السرطان المتعدد المتزامن هو حدوث واكتشاف ورمين أو أكثر في وقت واحد. أما غير المتزامن، فهو تتابع الإصابة بأنواع السرطان طوال الحياة. فمثلا اكتشف الطبيب الإصابة بسرطان الثدي وتم علاجه. ولكن بعد مضي 10 سنوات تشخص إصابة المرأة نفسها بسرطان الرئة مثلا وهكذا. وجميع هذه الحالات قابلة للعلاج".

ووفقا له، لم تدرس إلى الآن بصورة كاملة مسألة تطور الأورام المتزامنة التي غالبا ما تكون وراثية، فمثلا الطفرات الجينية BRCA1 و BRCA2 المسببة لسرطان الثدي والمبايض لدى النساء تنتقل وراثيا. وأحيانا قد تكون سببا في تزامن تطور سرطان الثدي والمبايض. ولكن السرطانات الوراثية غالبا ما تكون نتائج علاجها أفضل.

ويقول: "يمكن أن تتطور السرطانات غير المتزامنة لدى نفس الشخص في أعمار مختلفة. فإذا ظهر ورم سرطاني واحد ، فإن احتمال ظهور ورم آخر يزداد. وقد حدث أن اكتشفت خلال عملي إصابة بعض المرضى بـ 2-3 وحتى 5 أنواع من السرطان خلال فترات مختلفة من حياتهم".

ويشير إلى انه غالبا ما تكون الأورام الخبيثة غير المتصلة، أي تلك التي تتطور في أماكن مختلفة من الجسم وليست لها طبيعة وراثية، ناتجة عن التعرض لمواد سامة. كما يمكن أن تكون ناتجة عن العلاج الناجح للورم السابق، لأن العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي لهما تأثير سلبي في الجسم.

المصدر: Gazeta.Ru