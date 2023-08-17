مواد غذائية تساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي

من الصعب بعد الأربعين من العمر، وفقا للأطباء وخبراء التغذية، الاحتفاظ برشاقة الجسم بسبب انخفاض سرعة عملية التمثيل الغذائي.





ويشير الدكتور أنطون بولياكوف أخصائي الغدد الصماء، خبير التغذية الروسي، إلى أن تجاوز هذه المشكلة يعتمد ليس فقط على المواد الغذائية التي يتناولها الشخص بل بعمل الجسم ككل.

إقرأ المزيد

وأوضح أن الطعام والمشروبات يمكنه فقط التأثير في الآلية التي تدعم عملية التمثيل الغذائي، ولكن لا تسريعها بصورة مباشرة.

وحدد بوليكوف المواد الغذائية والمشروبات التي تؤثر في عملية التمثيل الغذائي التالية:

الكاكاو، يعمل كمنشط للميتوكوندريا، التي توفر الطاقة لخلايا الجسم. وإذا لم تكن كافية، فلن يتم تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة قابلة للاستخدام، ما يؤدي إلى شعور الشخص بالتعب المستمر، وبالتالي استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.

الرمان، يحتوي الرمان على اليوروليثين، الذي يؤثر أيضا في نمو الميتوكوندريا ويوفر الطاقة للخلايا

الأسماك، تحسن الأسماك ليونة غشاء الخلايا، ما يسمح لها باستقبال الإشارات من الوسط المحيط. ووجود أحماض أوميغا-3 الدهنية في تركيب الأسماك يحول السعرات الحرارية إلى طاقة حرارية ويسرع عملية التمثيل الغذائي.

ومن جانبه حدد الدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي المواد الغذائية والمشروبات التي تعجل عملية التمثيل الغذائي.

الشوكولاتة المرة، تعمل هذه الشوكولاتة وفقا لمبدأ الكاكاو وتعمل على تنشيط الجسم وتعجل عملية التمثيل الغذائي.

الفلفل والزنجبيل والقرفة والقرنفل والثوم، فلهذه المواد خصائص تزيد من إنتاج الطاقة التي في معظمها تكون على شكل حرارة.

الشاي (الأسود والأخضر)، يفقد الشاي أثناء التخمير بعض المواد النشطة. لذلك فإن تناول الشاي بنوعيه يساعد على تخفيض الوزن، بالإضافة إلى ذلك خصائصه المضادة للالتهابات. ففي حالة السمنة تبدأ الالتهابات في الأنسجة، ويقل انتاج الطاقة في الجسم. والشاي الأخضر يوقف هذه العملية، ما يساعد على تخفيض الوزن.

المصدر: vm.ru