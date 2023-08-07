دراسة: التفكير في أنك حصلت على نوم جيد ليلا أكثر أهمية لمزاجك من النوم الفعلي!

أظهرت دراسة أن التفكير في حصولك على نوم جيد ليلا هو أكثر أهمية لمزاجك من النوم الفعلي.

ووجد الباحثون أنه بدلا من إيلاء الكثير من الاهتمام لتحقيق هدف النوم الخاص بك، فإن مجرد الشعور بأنك نمت جيدا يكون له تأثير أكبر.

وطلب فريق من جامعة وارويك من أكثر من 100 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و22 الاحتفاظ بمذكرات يومية حول نومهم في الليلة السابقة.

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وطُلب منهم خمس مرات على مدار اليوم التالي تقييم مشاعرهم الإيجابية والسلبية ومدى رضاهم عن حياتهم.

وقارن الباحثون بيانات التمثيل البياني مع تصورات المشاركين عن نومهم وكيف شعروا في اليوم التالي.

وكشفت النتائج، التي نُشرت في مجلة Emotion، أن أولئك الذين شعروا ببساطة أنهم ناموا جيدا كانوا في حالة مزاجية أفضل في اليوم التالي - حتى لو كانت نوعية نومهم سيئة بالفعل.

وقالت المعدة الرئيسية الدكتورة أنيتا لينيس: "على الرغم من أن جهاز تتبع النوم قد يقول إنك نمت بشكل سيئ الليلة الماضية، فإن إدراكك لنوعية نومك قد يكون إيجابيا للغاية. وإذا كنت تعتقد أنك نمت جيدا، فقد يساعد ذلك في تحسين مزاجك في اليوم التالي".

وقال الفريق إن النتائج التي توصلوا إليها تتطابق مع الأبحاث السابقة التي أظهرت أن صحة الأشخاص المبلغ عنها ذاتيا، وليس ظروفهم الصحية الفعلية، كانت العامل الرئيسي المرتبط برضاهم عن حياتهم ورفاههم.

المصدر: ديلي ميل