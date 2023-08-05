طبيبة تحذر من تناول المشروبات والأطعمة الباردة

أعلنت الدكتورة إيرينا بيريجنايا خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الأطعمة الباردة جدا يمكن أن تكون له عواقب صحية سلبية بما فيها النوبة القلبية.



وتشير الطبيبة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن المشروبات الباردة والمثلجة والأطعمة الشديدة البرودة، التي يضيفها الكثيرون إلى نظامهم الغذائي صيفا، يمكن أن تؤثر سلبا في الجسم وخاصة في عملية الهضم.

إقرأ المزيد

وتقول: "إذا كان الشخص يتناول دائما أطعمة باردة، فإن هذا يؤدي إلى خلل في عملية إفراز الانزيمات، التي إذا لم تصل حرارتها إلى درجة معينة لن تنشط. وقد يؤدي هذا إلى التهابات مزمنة".

ووفقا لها، يمكن أن يؤدي تناول أطعمة ومشروبات باردة باستمرار إلى اختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء وتجويف الفم أيضا.

وتقول: "عند تناول أطعمة من الثلاجة مباشرة فإن هذا يؤدي إلى اختلال الطيف الميكروبي في تجويف الفم والمعدة والأمعاء لأن هذه الكائنات لا يمكنها العيش في وسط درجة حرارته دون الدرجة المطلوبة بيولوجيا".

وبالإضافة إلى ذلك، قد تسبب الأطعمة الدهنية الباردة وخاصة من لحم الضأن انسداد الأمعاء إذا لم تسخن قبل تناولها. لأنه لشطر وتفكيك أي مادة مغذية لا بد من درجة حرارة معينة.

ووفقا لها، يضر الطعام البارد بالقلب والأوعية الدموية أيضا.

وتقول: "عندما يدخل الطعام البارد إلى وسط دافئ في الجسم يسبب تشنجات وعائية، بما فيها التشنج اللاإرادي للأوعية الدموية في القلب. وإذا كان الطعام باردا جدا، قد يسبب نوبة قلبية خلال مروره في المريء".

وتشير الطبيبة إلى أنه يمكن تبريد الجسم في الصيف بتناول سوائل بدرجة حرارة الغرفة. وتنصح بالإكثار من شرب السوائل.

المصدر: نوفوستي