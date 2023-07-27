طبيبة تحذر من مخاطر مضغ العلكة على الاسنان

وفقا للدكتورة لودميلا شيمياكينا أخصائية طب الأسنان، من الضروري عند اختيار العلكة الانتباه إلى مكوناتها لتجنب العواقب السلبية الناجمة عن مضغها.





وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفستيا" إلى أن العلكة المحتوية على السكر يمكن أن تسبب تسوس الأسنان وتلفها.

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وتقول: "يجب اختيار العلكة الخالية من السكر والتي تحتوي على مكون مثل إكسيليتول - الذي يمنع تلف مينا الأسنان وتسوس الأسنان. كما أن هناك أنواعا من العلكة مضافا إليها الكالسيوم الذي يساعد على الوقاية من تسوس الأسنان".

وتشير الطبيبة، إلى أن مضغ العلكة فترة طويلة قبل تناول الطعام بغض النظر عن مكوناته، يمكن أن يؤدي إلى زيادة إفراز اللعاب وعصير المعدة، ما يؤدي إلى عواقب سلبية للغشاء المخاطي في المعدة.

ووفقا لها، يجب الاهتمام ليس فقط بمكونات العلكة، بل أيضا بكيفية استخدامها، حيث ينصح الخبراء بمضغها مدة 10 دقائق بعد تناول الطعام وليس أكثر من مرتين في اليوم.

وتقول: "قد تكون العلكة مضرة للمرضى الذين يعانون من صرير الأسنان، وفرط توتر عضلات المضغ، ووجود حشوات أسنان مؤقتة، وهياكل لتقويم الأسنان. وللعلم في حالة صرير الأسنان يؤدي مضغ العلكة إلى تفاقم الحالة، لأن عضلات المضغ تكون في حالة توتر فعلا".

المصدر: صحيفة "إزفستيا"