طبيبة تكشف الأعراض الرئيسية لإرهاق الجسم

أعلنت الدكتورة ناتاليا ارتيمييفا أخصائية علم الوراثة، خبيرة التغذية الروسية، أن عدم توازن العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن في الجسم محفوف بمشكلات مختلفة.





وتشير الخبيرة في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أنه إذا كان الجسم يفتقر إلى بعض المواد، فإنه يبدأ في استهلاك احتياطياته الخاصة حتى يستنفدها.

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وتقول: "من الناحية المثالية، لكي يحصل الجسم على جميع الفيتامينات والعناصر الدقيقة الضرورية، يجب أن يتناول الشخص ما لا يقل عن 3000 سعرة حرارية مع الطعام، ولكن هذه الكمية للشخص العادي في الظروف الحديثة مفرطة وضارة. لذلك، يجب الحصول على مكونات إضافية مع الطعام بتناول العناصر المغذية والفيتامينات والعناصر المعدنية والمغذيات النباتية وغيرها".

ووفقا لها، تظهر أعراض ارهاق (وهن) الجسم على شكل تعب مزمن، أرق، اضطرابات في الجهاز الهضمي وجفاف في الجلد.

وتقول: "يجب بسرعة القضاء على النقص المكتشف، لأنه على خلفيته يمكن أن يتطور الخلل الوظيفي المؤقت إلى مرض مزمن. يجب أن يحتوي النظام الغذائي دائما على كمية محددة من السعرات الحرارية، بحيث لا تقل السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم عن الكمية المطلوبة لتنفيذ عملية التمثيل الغذائي الأساسية في الجسم، مع إمكانية تعديلها وفقا لمعامل النشاط خلال اليوم. لذلك يجب أن يكون التركيز على البروتينات (السمك والبيض والدجاج والديك الرومي ولحم الأرانب) مع الألياف الغذائية (الخضروات والحبوب والفواكه). لكن بما أن الفروكتوز يسهم في زيادة الوزن، يمكن تماما تناول حبة فاكهة واحدة في اليوم. كما يجب أن يحتوي النظام الغذائي على الدهون الصحية - زيت الزيتون والأفوكادو والجبن (حتى 40٪ دهون)، مع تقليل كمية الكربوهيدرات، ولكن لا يجب استبعادها تماما، لأن النظام الغذائي المنخفض الكربوهيدرات يساعد على فقدان الجسم للماء، ما يؤدي إلى تقليل احتياطيات الطاقة في الجسم".

ووفقا لها، يوصي الخبراء بالاهتمام بالكُركمين وأوميغا-3 وفيتامين D والحديد.

وتقول: "فيتامين (D) هو المكون الرئيسي للعلاج المضاد للشيخوخة. لأنه يؤثر على التنظيم الهرموني، وله تأثير مضاد للالتهابات، وينظم مستوى الأنسولين، ويعزز منظومة المناعة ويشارك في استقلاب الكالسيوم. والحديد ضروري للجسم ليكون في حالة نشطة. لذلك إذا كان الشخص يريد أن يكون دائما بصحة جيدة وجميل المظهر وذكيا ونشطا، يجب أن يكون مستوى الحديد في جسمه طبيعيا. أي عليه أن يدرك أن الشعور بالدوخة وشحوب البشرة وتساقط الشعر وظهور مشكلات في الأظافر والذاكرة، هي علامات تشير إلى نقص الحديد واضطراب عملية نقل الأكسجين".

المصدر: Gazeta.Ru