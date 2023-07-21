مواد غذائية غير محلاة تزيد من خطر الإصابة بداء السكري

أعلنت الدكتورة أرمين أفونينا أخصائية الغدد الصماء، أن ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم يؤثر سلبا في الأوعية الدموية وعمل القلب والكلى والرؤية.

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وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن عدم انتظام التغذية وزيادة الوزن والسمنة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمقدمات السكري أو النوع الثاني من داء السكري. فما هي الأطعمة التي لا تحتوي على السكر (غير المحلاة) ولكنها ترفع مستوى السكر في الدم.

وفقا لها، يوجد في الطب مفهوم "مؤشر نسبة السكر في الدم". هذا المؤشر يمكن استخدامه في تقييم سرعة امتصاص الغلوكوز. وكلما كان هذا المؤشر أعلى في المواد الغذائية، ازدادت سرعة امتصاص الغلوكوز، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد مفاجئ في مستوى السكر في الدم.

وتقول: "إن المنتجات غير الحلوة التي يمكنها رفع مستوى الغلوكوز في الدم هي خبز القمح، البطاطس المهروسة، الأرز الأبيض، الذرة، العصائد السريعة التحضير، الكسكس، الفطائر، الفشار، رقائق الذرة، رقائق البطاطس والبسكويت وغيرها، ويمكن إضافة الشوندر والجزر واليقطين والفواكه المجففة إلى هذه القائمة".

وتنصح الطبيبة، بضرورة اتباع نظام غذائي صحي وصحيح، والحفاظ على الوزن الطبيعي وممارسة نشاط بدني معتدل، من أجل تخفيض خطر تطور مختلف الأمراض المزمنة بما فيها داء السكري.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"