ممارسة الرياضة في عطلة نهاية الأسبوع فقط "تقلل خطر الموت المبكر" تماما مثل التمارين المنتظمة

توصلت دراسة جديدة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة إلى الشديدة في عطلة نهاية الأسبوع " كافية لتقليل خطر الموت المبكر".

وقد يكثف بعض الأشخاص نشاطهم البدني في يوم إلى يومين من الأسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع لأنهم يجدون صعوبة في إيجاد وقت لذلك في أسبوع عمل مزدحم.

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ووجدت الدراسة الجديدة، مع ذلك، أن نمط التمرين في نهاية الأسبوع هذا يرتبط بمخاطر أقل مماثلة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية مقارنة بالتمارين الرياضية الموزعة بالتساوي على طول الأسبوع.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) بأن يهدف البالغون إلى القيام بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة أسبوعيا، أو 75 دقيقة من النشاط القوي.

ومع ذلك، لم يكن واضحا ما إذا كانت التمارين المركزة يمكن أن توفر نفس الفوائد مثل النشاط الموزع بشكل متساو.

وقال المؤلف المشارك للدراسة باتريك إلينور، القائم بأعمال رئيس طب القلب والمدير المشارك لمركز كوريجان مينيهان للقلب في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) في الولايات المتحدة: "تشير نتائجنا إلى أن التدخلات لزيادة النشاط البدني، حتى عندما تتركز في غضون يوم واحد أو مرتين كل أسبوع، قد يحسن نتائج القلب والأوعية الدموية".

وقام المؤلف الرئيسي للدراية شان خورشيد، عضو هيئة التدريس في مركز ديمولاس لاضطراب نظم القلب في مستشفى ماساتشوستس العام، وزملاؤه بفحص بيانات من 89573 فردا في دراسة البنك الحيوي البريطانية المرتقبة.

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وكانوا جميعا يرتدون مقاييس تسارع المعصم - جهاز مشابه لعداد الخطى الذي يسجل أيضا السرعة والمسافة - ليسجل إجمالي نشاطهم البدني والوقت الذي يقضونه في النشاط الرياضي مختلف الشدة لمدة أسبوع كامل.

وجدت الدراسة أن 33.7% من المشاركين في الدراسة كانوا غير نشيطين (أقل من 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي أسبوعيا) بينما كان 42.2% نشطين في عطلة نهاية الأسبوع (150 دقيقة على الأقل مع تحقيق نصفهم على الأقل في يوم إلى يومين).

وكان نحو 24% نشيطين ومنتظمين (150 دقيقة على الأقل مع توزيع معظم التمارين على عدة أيام).

ووفقا للنتائج، ارتبط كلا نمطي النشاط بمخاطر أقل مماثلة للإصابة بالنوبات القلبية (27% و35% مخاطر أقل للنشطين في عطلة نهاية الأسبوع والنشاط العادي، على التوالي، مقارنة مع غير النشطين)، وقصور القلب (38% و36% مخاطر أقل)، والرجفان الأذيني (22% و19% مخاطر أقل)، والسكتة الدماغية (21% و17% مخاطر أقل).

نُشرت النتائج في مجلة JAMA.

المصدر: إندبندنت