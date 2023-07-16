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امرأة كندية عمرها 47 عاما تطلب "الموت الرحيم" بعدما عانت فقدان الشهية المرضي مذ كانت في الثامنة

الصحة

امرأة كندية عمرها 47 عاما تطلب
Reuters
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أكدت المواطنة الكندية ليزا باولي أنها تطلب من سلطات بلادها تغييرا في التشريعات للسماح لها بالموت الرحيم جراء معاناتها من فقدان الشهية المرضي نحو 40 سنة منذ أن كانت في سن الثامنة.

وأشارت باولي البالغة من العمر 47 عاما، في تصريح لوكالة "رويترز" إلى أنها جربت وخاضت كل شيء في حياتها، وقالت: "أشعر أنني عشت حياتي".

تجدر الإشارة إلى أن باولي خضعت لنوعية عالية الجودة من العلاج، وأن الأطباء جربوا طرقا مختلفة لعلاجها، ولكن جميعها لم تأت بنتيجة.

يشار إلى أنه في كندا، أصبح الموت الرحيم مباحا بصورة قانونية للمرضى الميؤوس من شفائهم، منذ عام 2016، كما سُمح بالقتل الرحيم اعتبارا من عام 2021 للأشخاص الذين هم في حالات المرض النهائية وليس الميؤوس منها.

كما أنه في مارس 2024، يتم التخطيط لتعديل التشريعات كي يتم السماح للأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية باختيار "الموت الرحيم"، أي بالمساعدة الطبية.

وفي وقت سابق في كندا، سُمح لرجل مريض بالموت الرحيم بسبب فقره، لكنه سرعان ما غيّر رأيه بشأن هذه الميتة.

يشار إلى أن "الاضطراب في الأكل"، هو عدد من المتلازمات السلوكية المرتبطة باضطرابات الأكل وتتنوع بين فقدان الشهية العصبي، أو الشره المرضي العصبي، وفقدان الشهية العصبي اللانمطي والنهام العصبي اللانمطي، واضطراب التقييد الانتقائي، والإفراط في الأكل النفسي، والقيء النفسي، واضطراب البلع النفسي المنشأ وغيرها.

المصدر: رويترز

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