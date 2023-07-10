الهند.. اكتشاف فطر مقاوم للأدوية في الكلاب الضالة والتفاح

اكتشف علماء ماكماستر الكندية وجامعة دلهي الهندية فطر Candida auris ذا المقاومة العالية للأدوية في الكلاب الضالة في الهند.





ويقول Jianping Xu، الأستاذ في قسم علم الأحياء بجامعة ماكماستر: "يمكن للكلاب الضالة التي تعيش في جميع أنحاء العالم أن تعمل كناقلات للفطريات إلى الحيوانات والأشخاص".

إقرأ المزيد

و تشير مجلة Journal of Fungi إلى أن الباحثين درسوا عينات من جلود ومسحات الأذن من 87 كلبا من مأوى في دلهي. وتبين أن 52 ​​كلبا ضالا مصاب بأمراض جلدية مزمنة، أما الـ 35 المتبقية فقد عولجت من التهابات طفيفة في الجهازين الهضمي والبولي. وكشف تحليل الحمض النووي عن أوجه تشابه جينومية بين بعض سلالات الفطريات الموجودة في الكلاب والسلالات الموجودة في البشر.

ويقول Jianping Xu : ""يجب أن نكون يقظين عند مراقبة الكلاب والحيوانات الأليفة الأخرى والحيوانات البرية في المناطق التي تتوطن فيها هذه الفطريات".

وتجدر الإشارة، إلى أن الباحثين اكتشفوا فطر Candida auris على سطح التفاح المخزون وفي المستنقعات والبيئة شديدة الملوحة ومياه الصرف الصحي، ما يشير إلى قدرته على العيش في الظروف البيئية القاسية.

ويذكر أن فطر Candida auris اكتشفه اليابانيون عام 2009 ومن هناك انتشر في جميع أنحاء العالم. هذا الفطر مقاوم للأدوية ويسبب التهابات مستمرة وشديدة وأمراضا. ووفقا لبعض المصادر يسبب هذا الفطر موت أكثر من ثلث المصابين به. لذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هذا الفطر هو واحد من أربعة مسببات للأمراض الفطرية "ذات أولوية قصوى" في العالم.

المصدر: نوفوستي