"ذو شعبية واسعة بين الأطفال".. مطالب بالتحقيق في مشروب طاقة أمريكي

يعكف مشرعون وخبراء صحة في الولايات المتحدة على التدقيق بمشروب للطاقة تلقى دعما من مؤثر واكتسب شعبية واسعة بين الأطفال، وذلك على خلفية احتمال احتوائه مستويات خطيرة من مادة الكافيين.

ودعا اليوم الأحد، العضو في الحزب الديمقراطي من نيويورك السيناتور، تشارلز شومر، إدارة الغذاء والدواء لفتح تحقيق بشأن "برايم"، وهي علامة تجارية لمشروب أسسها نجما الـ"يوتيوب"، لوغان باول وكي إس أي، لتصبح شيئا من الهوس بين حشود المتابعين الصغار للمؤثرين.

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وقال شومر إن "أحد رموز الصيف الساخن للأطفال ليس زيا أو لعبة، وإنما هو مشروب".

وأضاف "لكن أيها المشتري والآباء، كونوا على حذر لأنه مصدر قلق صحي خطير للأطفال الذين يتهافتون عليه بقوة".

وقد أثار مشروب "برايم" المدعوم من اثنين من نجوم "يوتيوب" المعروفين، ضجة فورية عندما أطلق العام الماضي، وهو ما تسبّب في طوابير طويلة أمام متاجر البقالة، والأسواق التي تقام في أفنية المدارس.

وتسببت نسبة الكافيين الموجودة في المشروب بحظره من قبل بعض المدارس في المملكة المتحدة وأستراليا، حيث حذر بعض أطباء الأطفال من تداعيات صحية محتملة على الأطفال الصغار مثل مشاكل القلب والقلق ومشاكل الجهاز الهضمي.

بدورهم، دافع ممثلو الشركة عن المنتج الذي صنف بوضوح أنه "لا يوصى به للأطفال الأقل من 18 عاما".

المصدر: أ ب