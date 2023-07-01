اكتشاف خطر جديد للتدخين السلبي على الأطفال

اكتشف علماء جامعة بنسلفانيا الأمريكية خطرا جديدا للتأثير السلبي على الأطفال.



وتشير Journal of Exposition Science & Environmental Epidemiology، إلى أنه اتضح أن دخان التبغ يزيد من تركيز المعادن الثقيلة في لعاب الأطفال.

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وشملت الدراسة التي تضمنت متابعة أوضاع أكثر من 1300 عائلة عند ولادة أطفالهم خلال عامي 2003 و2004 خضع منهم لهذه الدراسة 238 طفلا أعمارهم دون 7.5 أعوام، وكان الباحثون يقيسون مستوى مركب الكوتينين (Cotinine) الموجود في التبغ والمعادن الثقيلة في لعابهم.

واكتشف الباحثون أن تأثير دخان التبغ أدى إلى ارتفاع مستوى المعادن الثقيلة في لعاب الأطفال. وأن هذا الارتفاع أكتشف حتى لدى الأطفال في العوائل التي يدخن الآباء فيها السجائر الإلكترونية.

والمعادن الثقيلة الموجودة في دخان التبغ مثل الرصاص يمكن أن يؤدي إلى اختلال الوظائف البيولوجية وإلى مشكلات صحية وسلوكية.

و يعتقد الباحثون أن اختبار اللعاب يمكن أن يكون بمثابة أداة غير جراحية لتقييم تأثير العناصر المعدنية في البيئة وفي الانتاج.

المصدر: لينتا. رو